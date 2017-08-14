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В Могилеве мужчина по ночам воровал чугунные перила, а днем сдавал их в "комиссионки"

15.08.2017 19:15 — ЧП | Tut.by  
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Почти 30 пролетов чугунного декоративного ограждения пропали с набережной реки Дубровенка почти в самом центре Могилева. Но не все сразу, а постепенно. Ущерб оценили на сумму около 700 рублей, пишет «СБ Беларусь Сегодня».

По словам заместителя директора по идеологии «Могилевзеленстроя» Леонида Радченко, один двухметровый пролет чугунных перил весит как минимум 40 кг.

Выяснилось, что перила по ночам систематически уносил с набережной Дубровенки 45-летний неработающий могилевчанин. А днем он сдавал их в комиссионные магазины города. Вырученные деньги тратил на собственные нужды.

Мужчину задержали, перила, которые он не успел сдать, изъяли. Решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по статье «Кража».

 
Теги: Могилев
 
 
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Вырученные деньги могилевчанин тратил на собственные нужды.

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