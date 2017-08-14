Почти 30 пролетов чугунного декоративного ограждения пропали с набережной реки Дубровенка почти в самом центре Могилева. Но не все сразу, а постепенно. Ущерб оценили на сумму около 700 рублей, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».

По словам заместителя директора по идеологии «Могилевзеленстроя» Леонида Радченко, один двухметровый пролет чугунных перил весит как минимум 40 кг.

Выяснилось, что перила по ночам систематически уносил с набережной Дубровенки 45-летний неработающий могилевчанин. А днем он сдавал их в комиссионные магазины города. Вырученные деньги тратил на собственные нужды.

Мужчину задержали, перила, которые он не успел сдать, изъяли. Решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по статье «Кража».