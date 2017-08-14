Упавшее дерево на Мадейре убило во время праздника 12 человек

МИНСК, 15 авг – Sputnik. Жертвами падения дерева на острове Мадейра (Португалия) стали 12 человек, еще 50 получили различные травмы, сообщила во вторник газета Jornal de Noticias .



© REUTERS Benoit Tessier Автомобиль въехал в пиццерию в пригороде Парижа, погибла девочка

ЧП произошло в городе Фуншал во время празднования Вознесения Девы Марии, на котором присутствовало большое количество местных жителей.

По информации газеты, дерево упало на торговый объект, где продавали свечи. Сообщается, что среди погибших есть несовершеннолетние. По данным медиков, у большинства пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы и переломы, состояние нескольких жителей города оценивается как критическое.

Упавшее дерево является дубом, возраст которого – не менее 200 лет. Ранее местные экологи уже обращали внимание властей на опасность, которую представляет старое и гнилое дерево.