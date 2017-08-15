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Смертница устроила взрыв на рынке в Нигерии – десятки погибших
15.08.2017 22:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 авг — Sputnik. Десятки людей погибли в результате атаки террористки-смертницы на рынок в Нигерии, сообщают СМИ.
Инцидент произошел на северо-востоке страны в деревне Кондуга (Konduga) рядом с городом Майдугури. Жертвами, по последним данным, стали 27 человек.
Спустя короткое время взрывы прогремели рядом с воротами в лагерь для беженцев, который находится недалеко от рынка — взрывное устройство в действие привели два смертника. В результате ранения получили более 80 человек, о погибших не сообщается.
Ответственность за теракты пока никто на себя не взял.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
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Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот теракт.
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