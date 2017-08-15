Смертница устроила взрыв на рынке в Нигерии – десятки погибших

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Десятки людей погибли в результате атаки террористки-смертницы на рынок в Нигерии, сообщают СМИ.

Инцидент произошел на северо-востоке страны в деревне Кондуга (Konduga) рядом с городом Майдугури. Жертвами, по последним данным, стали 27 человек.

Спустя короткое время взрывы прогремели рядом с воротами в лагерь для беженцев, который находится недалеко от рынка — взрывное устройство в действие привели два смертника. В результате ранения получили более 80 человек, о погибших не сообщается.

Ответственность за теракты пока никто на себя не взял.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.