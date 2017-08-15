Мужчине, избившему корреспондента НТВ на день ВДВ, грозит до 2 лет

МИНСК, 15 авг – Sputnik. Мужчину, ударившего во время празднования в Москве Дня Воздушно-десантных войск корреспондента телекомпании НТВ Никиту Развожаева, будут судить – ему грозит в качестве наказания до двух лет лишения свободы.

Инцидент в столице России произошел 2 августа в Парке Горького – нетрезвый 32-летний Александр Орлов нанес удар в челюсть корреспонденту, который вел прямой репортаж с праздника. Нападавший с места происшествия скрылся, но затем был задержан полицией.

"Окончено дознание по уголовному делу, возбужденному в отношении 32-летнего мужчины, который в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького нанес удар по лицу корреспонденту", – говорится в сообщении МВД РФ.

Орлов подозревается в совершении преступления предусмотренного ст. 116 Уголовного кодекса РФ (побои).

По данным полиции, материалы дела и обвинительное заключение уже направлены мировому судье для рассмотрения.

Санкция ст. 116 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает до двух лет лишения свободы.