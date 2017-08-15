Женщина и трое детей пострадали при падении дерева в Нью-Йорке

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Дерево упало на женщину и троих ее детей в Центральном парке Нью-Йорка, передает американский телеканал NBC.



© AP/ ASPress Упавшее дерево на Мадейре убило во время праздника 12 человек

Инцидент произошел накануне. Дерево, по словам очевидцев, с треском рухнуло на женщину, которая везла в коляске двух детей, а младенец находился в переноске.

Женщину вытащили из-под дерева спустя примерно десять минут и доставили в ближайший госпиталь. Сообщается, что она периодически теряет сознание.

Трое детей получили незначительные травмы. Причины инцидента выясняются.

Центральный парк Нью-Йорка — один из самых больших и самых известных в мире, расположен на острове Манхэттен. Парк был основан в 1859 году, весь его ландшафт создан вручную.

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