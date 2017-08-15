Около 30 человек погибли при подрыве смертницы на рынке в Нигерии

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Не менее 27 человек погибли в результате взрыва террористки-смертницы в Нигерии — она привела в действие взрывное устройство на рынке, передают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы страны.



© REUTERS Naseer Ahmed Теракт в Пакистане унес жизни 15 человек

Инцидент произошел накануне в деревне Кондуга , на юго-востоке Нигерии. Также сообщается еще о двух взрывах — смертники подорвались у ворот в лагерь беженцев, находящийся недалеко от рынка.

В результате двух других взрывов никто не погиб, однако есть пострадавшие. Всего от трех взрывов ранения получили 83 человека.

Пока никто из действующих в стране террористических группировок не взял на себя ответственность за взрывы.

На территории Нигерии самой крупной группировкой является "Боко Харам", которая выступает за введение шариата по всей стране и является противником западной модели образования, которой придерживаются власти. Против боевиков ведут совместные действия Камерун, Нигер и Чад.

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