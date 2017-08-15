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Около 30 человек погибли при подрыве смертницы на рынке в Нигерии
16.08.2017 08:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг — Sputnik. Не менее 27 человек погибли в результате взрыва террористки-смертницы в Нигерии — она привела в действие взрывное устройство на рынке, передают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы страны.
© REUTERS Naseer Ahmed
Инцидент произошел накануне
В результате двух других взрывов никто не погиб, однако есть пострадавшие. Всего от трех взрывов ранения получили 83 человека.
Пока никто из действующих в стране террористических группировок не взял на себя ответственность за взрывы.
На территории Нигерии самой крупной группировкой является "Боко Харам", которая выступает за введение шариата по всей стране и является противником западной модели образования, которой придерживаются власти. Против боевиков ведут совместные действия Камерун, Нигер и Чад.
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Еще два взрыва прогремели у ворот в лагерь беженцев - общее количество пострадавших насчитывает более восьми десятков человек.
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