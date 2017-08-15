|
Взрывы на станции метро в Каракасе были вызваны поломкой поезда
16.08.2017 08:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг — Sputnik. Серия небольших взрывов на станции метро "Площадь Венесуэлы" в Каракасе вызвана поломкой поезда, сообщил местный телеканал NTN со ссылкой на экстренные службы страны.
Инцидент произошел накануне. В результате со станции были эвакуированы пассажиры, "Площадь Венесуэлы" некоторое время не работала, что вызвало задержки в работе метрополитена.
Сведений о пострадавших на станции метро нет.
Позже управление метрополитена сообщило, что "подземка" полностью вернулась к работе, неполадки устраняли сотрудники метро. Место ЧП на время ремонта оцепили бойцы Нацгвардии.
Станция "Площадь Венесуэлы" находится в географическом центре Каракаса, где расположены многие достопримечательности венесуэльской столицы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторое время из-за ремонта "подземка" работала с перебоями, позже метрополитен сообщил о полном восстановлении графика движения составов.
|
Архив (ЧП)
Комментарии