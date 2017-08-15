Взрывы на станции метро в Каракасе были вызваны поломкой поезда

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Серия небольших взрывов на станции метро "Площадь Венесуэлы" в Каракасе вызвана поломкой поезда, сообщил местный телеканал NTN со ссылкой на экстренные службы страны.



© Pixabay Очевидцы сняли на видео сошедший с рельсов поезд в Лондоне

Инцидент произошел накануне. В результате со станции были эвакуированы пассажиры, "Площадь Венесуэлы" некоторое время не работала, что вызвало задержки в работе метрополитена.

Сведений о пострадавших на станции метро нет.

Позже управление метрополитена сообщило, что "подземка" полностью вернулась к работе, неполадки устраняли сотрудники метро. Место ЧП на время ремонта оцепили бойцы Нацгвардии.

Станция "Площадь Венесуэлы" находится в географическом центре Каракаса, где расположены многие достопримечательности венесуэльской столицы.