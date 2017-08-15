Дуб-убийца: растет число погибших на Мадейре

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Число жертв падения дерева на португальском острове Мадейра выросло до 13, ранения, по последним данным, получили 52 человек. Среди погибших — двое детей.



© AFP/ TIMOTHY A. CLARY Женщина и трое детей пострадали при падении дерева в Нью-Йорке

Инцидент произошел во время религиозного праздника , на который собралось большое число жителей города Фуншал — административного центра автономии, расположенной в тысяче километров от континентальной Португалии.

Дерево рухнуло на пункт продажи свечей. В момент его падения десятки людей покупали и зажигали свечи рядом с фонтаном по случаю религиозного праздника. Это был дуб, возраст которого составляет не менее 200 лет. Десять человек скончались на месте происшествия, в том числе и мужчина с годовалым сыном, его супруга получили ранения, но не представляющие опасность для жизни. Еще три человека умерли в больнице.

Среди пострадавших трое иностранцев: француз скончался на месте, венгр — в больнице, врачи продолжают бороться за жизнь гражданина Германии.

Большинство пострадавших получили черепно-мозговые травмы. Семь человек находятся в критическом состоянии, 16 человек — госпитализированы, остальные пострадавшие после оказания медицинской помощи покинули больницу.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.

По трагическому стечению обстоятельств похожий инцидент произошел в тот же день в Нью-Йорке, в Центральном парке которого дерево упало на женщину и трех ее детей . В августе также упавшие из-за бури деревья убили пять человек в Польше . А в белорусской Вилейке в результате падения дерева на машину погибла 11-летняя девочка .