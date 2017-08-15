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Дуб-убийца: растет число погибших на Мадейре

16.08.2017 08:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 авг — Sputnik. Число жертв падения дерева на португальском острове Мадейра выросло до 13, ранения, по последним данным, получили 52 человек. Среди погибших — двое детей.

Дуб-убийца: растет число погибших на Мадейре
© AFP/ TIMOTHY A. CLARY
Женщина и трое детей пострадали при падении дерева в Нью-Йорке

Инцидент произошел во время религиозного праздника, на который собралось большое число жителей города Фуншал — административного центра автономии, расположенной в тысяче километров от континентальной Португалии.

Дерево рухнуло на пункт продажи свечей. В момент его падения десятки людей покупали и зажигали свечи рядом с фонтаном по случаю религиозного праздника. Это был дуб, возраст которого составляет не менее 200 лет. Десять человек скончались на месте происшествия, в том числе и мужчина с годовалым сыном, его супруга получили ранения, но не представляющие опасность для жизни. Еще три человека умерли в больнице.

Среди пострадавших трое иностранцев: француз скончался на месте, венгр — в больнице, врачи продолжают бороться за жизнь гражданина Германии.

Большинство пострадавших получили черепно-мозговые травмы. Семь человек находятся в критическом состоянии, 16 человек — госпитализированы, остальные пострадавшие после оказания медицинской помощи покинули больницу.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.

По трагическому стечению обстоятельств  похожий инцидент произошел в тот же день в Нью-Йорке, в Центральном парке которого дерево упало на женщину и трех ее детей. В августе также упавшие из-за бури деревья убили пять человек в Польше. А в белорусской Вилейке в результате падения дерева на машину погибла 11-летняя девочка

 
Теги: Минск
 
 
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Местные активисты еще несколько лет назад предупреждали об опасности, которую может представлять старое дерево с полым стволом.

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