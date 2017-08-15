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Дуб-убийца: растет число погибших на Мадейре
16.08.2017 08:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг — Sputnik. Число жертв падения дерева на португальском острове Мадейра выросло до 13, ранения, по последним данным, получили 52 человек. Среди погибших — двое детей.
© AFP/ TIMOTHY A. CLARY
Дерево рухнуло на пункт продажи свечей. В момент его падения десятки людей покупали и зажигали свечи рядом с фонтаном по случаю религиозного праздника. Это был дуб, возраст которого составляет не менее 200 лет. Десять человек скончались на месте происшествия, в том числе и мужчина с годовалым сыном, его супруга получили ранения, но не представляющие опасность для жизни. Еще три человека умерли в больнице.
Среди пострадавших трое иностранцев: француз скончался на месте, венгр — в больнице, врачи продолжают бороться за жизнь гражданина Германии.
Большинство пострадавших получили черепно-мозговые травмы. Семь человек находятся в критическом состоянии, 16 человек — госпитализированы, остальные пострадавшие после оказания медицинской помощи покинули больницу.
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.
По трагическому стечению обстоятельств похожий инцидент произошел в тот же день в Нью-Йорке,
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Местные активисты еще несколько лет назад предупреждали об опасности, которую может представлять старое дерево с полым стволом.
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