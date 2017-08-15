Милиция нашла у безработной минчанки полкило спайсов

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Сотрудники управленияя по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома задержали в Минске местную жительницу, у которой было изъято полкилограмма опасного психотропного вещества, сообщила в среду пресс-служба Министерства внутренних дел Беларуси.



© Фото: из личного архива Александра Марченко В Минском районе накрыли сеть наркодилеров, им грозит срок до 15 лет

Задержание гражданки правоохранителями провели в понедельник 14 августа при поддержке бойцов СОБР.

"Задержана неработающая, у которой по месту жительства обнаружено и изъято 494,3 грамма психотропного вещества", – сказали в МВД.

Там также сообщили, что изъятый наркотик является опасным психитропом альфа-PVP.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Минчанке в качестве наказания грозит лишение свободы на срок от восьми до 13 лет.