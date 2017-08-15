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Милиция нашла у безработной минчанки полкило спайсов

16.08.2017 09:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 авг – Sputnik. Сотрудники управленияя по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома задержали в Минске местную жительницу, у которой было изъято полкилограмма опасного психотропного вещества, сообщила в среду пресс-служба Министерства внутренних дел Беларуси.

Милиция нашла у безработной минчанки полкило спайсов
© Фото: из личного архива Александра Марченко
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Задержание гражданки правоохранителями провели в понедельник 14 августа при поддержке бойцов СОБР.

"Задержана неработающая, у которой по месту жительства обнаружено и изъято 494,3 грамма психотропного вещества", – сказали в МВД.

Там также сообщили, что изъятый наркотик является опасным психитропом альфа-PVP.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Минчанке в качестве наказания грозит лишение свободы на срок от восьми до 13 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Женщине в качестве наказания грозит лишение свободы на срок от восьми до 13 лет.

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