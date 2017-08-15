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Сирийский МиГ разбился на границе с Иорданией, летчик попал в плен
16.08.2017 09:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг — Sputnik. Выясняются подробности падения истребителя сирийских ВВС в провинции Сувейда, передает РИА Новости со ссылкой на источник в Вооруженных Силах Сирии.
Инцидент произошел на границе востоке провинции, на границе с Иорданией. Сообщается, что пилот попал в плен к одной из группировок, сотрудничающих с так называемой "Свободной сирийской армией".
Попал под огонь зениток
Лидер этой же группировки, по информации агентства, заявил, что истребитель был сбит из зенитных орудий.
О состоянии пилота, попавшего в плен, не сообщается.
На минувшей неделе сирийская армия восстановила контроль над участком границы с Иорданией — правительственные силы освободили 30-километровую территорию.
Не первый
Воздушную технику не первый раз сбивают боевики различных группировок, действующих на территории Сирии. В марте текущего года
О том, что сбитый истребитель — их работа, заявили члены радикальной группировки "Ахрар аш-Шам".
В прошлом году в сирийской провинции Идлиб
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По информации ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.
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Лидер одной из группировок, противостоящих правительственным войскам, заявил, что истребитель был сбит из зенитных орудий.
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