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Сирийский МиГ разбился на границе с Иорданией, летчик попал в плен

16.08.2017 09:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 авг — Sputnik. Выясняются подробности падения истребителя сирийских ВВС в провинции Сувейда, передает РИА Новости со ссылкой на источник в Вооруженных Силах Сирии.

Инцидент произошел на границе востоке провинции, на границе с Иорданией. Сообщается, что пилот попал в плен к одной из группировок, сотрудничающих с так называемой "Свободной сирийской армией".

Сирийский МиГ разбился на границе с Иорданией, летчик попал в плен
© Sputnik/
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Попал под огонь зениток

Лидер этой же группировки, по информации агентства, заявил, что истребитель был сбит из зенитных орудий.

О состоянии пилота, попавшего в плен, не сообщается.

На минувшей неделе сирийская армия восстановила контроль над участком границы с Иорданией — правительственные силы освободили 30-километровую территорию.

Не первый

Воздушную технику не первый раз сбивают боевики различных группировок, действующих на территории Сирии. В марте текущего года был сбит МиГ, выполнявший разведывательную миссию на северо-западе страны. Пилот успел катапультироваться и приземлился на территории Турции.

О том, что сбитый истребитель — их работа, заявили члены радикальной группировки "Ахрар аш-Шам".

В прошлом году в сирийской провинции Идлиб был сбит вертолет Ми-8 ВКС РФ. На борту находились трое членов экипажа и два офицера из российского центра по примирению.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По информации ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Лидер одной из группировок, противостоящих правительственным войскам, заявил, что истребитель был сбит из зенитных орудий.

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