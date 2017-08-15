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Пенсионерка сгорела в собственном доме в Шкловском районе
16.08.2017 10:10 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг – Sputnik. Пожилая женщина погибла в результате пожара деревянного дома в Шкловском районе, сообщили Sputnik в среду в Могилевском областном УМЧС.
Инцидент произошел накануне вечером в деревне Большие Словени Шкловского района, когда пожарные прибыли на место вызова, дом горел открытым пламенем. А его кровля уже обрушилась.
"В ходе ликвидации пожара на полу веранды под обломками строительных конструкций обнаружен труп хозяйки", – сказали в МЧС.
По информации спасателей, погибшая 58-летняя женщина проживала одна. В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения пожара.
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Тело 58-летней женщины спасатели нашли на веранде при разборе завалов после пожара.
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Архив (ЧП)
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