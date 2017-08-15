Пенсионерка сгорела в собственном доме в Шкловском районе

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Пожилая женщина погибла в результате пожара деревянного дома в Шкловском районе, сообщили Sputnik в среду в Могилевском областном УМЧС.

Инцидент произошел накануне вечером в деревне Большие Словени Шкловского района, когда пожарные прибыли на место вызова, дом горел открытым пламенем. А его кровля уже обрушилась.

"В ходе ликвидации пожара на полу веранды под обломками строительных конструкций обнаружен труп хозяйки", – сказали в МЧС.

По информации спасателей, погибшая 58-летняя женщина проживала одна. В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения пожара.