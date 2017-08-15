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Пенсионерка сгорела в собственном доме в Шкловском районе

16.08.2017 10:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 авг – Sputnik. Пожилая женщина погибла в результате пожара деревянного дома в Шкловском районе, сообщили Sputnik в среду в Могилевском областном УМЧС.

Пенсионерка сгорела в собственном доме в Шкловском районе
CC BY 2.0 / shankar s. / Composting toilet at the rear of my taxi driver's home
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Инцидент произошел накануне вечером в деревне Большие Словени Шкловского района, когда пожарные прибыли на место вызова, дом горел открытым пламенем. А его кровля уже обрушилась.

"В ходе ликвидации пожара на полу веранды под обломками строительных конструкций обнаружен труп хозяйки", – сказали в МЧС.

По информации спасателей, погибшая 58-летняя женщина проживала одна.  В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения пожара. 

 
Теги: Минск
 
 
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Тело 58-летней женщины спасатели нашли на веранде при разборе завалов после пожара.

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