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Фотофакт: BMW и Opel столкнулись в центре Минска
16.08.2017 10:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг — Sputnik. Два легковых автомобиля столкнулись на улице Богдановича в белорусской столице, в результате чего затруднено движение транспорта, передает корреспондент Sputnik с места событий.
© Sputnik / Виктор Толочко
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Авария произошла в среду утром на пересечении улиц Богдановича и Коммунистической. Автомобиль BMW врезался в Opel Corsa.
В результате ДТП "Опель" вынесло на встречную полосу. Характер повреждений двух автомобилей говорит о том, что удар в заднюю часть малолитражки пришелся по касательной.
Дорожное происшествие затруднило движение по дублеру проспекта Независимости — по данным сервиса "Яндекс. Пробки" скорость движения по участку улицы Богдановича от проспекта Машерова до улицы Коммунистическая составляет семь километров в час.
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В районе ДТП образовался затор, скорость движения составляет семь километров в час.
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