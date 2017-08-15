Фотофакт: BMW и Opel столкнулись в центре Минска

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Два легковых автомобиля столкнулись на улице Богдановича в белорусской столице, в результате чего затруднено движение транспорта, передает корреспондент Sputnik с места событий.

Авария произошла в среду утром на пересечении улиц Богдановича и Коммунистической. Автомобиль BMW врезался в Opel Corsa.

В результате ДТП "Опель" вынесло на встречную полосу. Характер повреждений двух автомобилей говорит о том, что удар в заднюю часть малолитражки пришелся по касательной.

Дорожное происшествие затруднило движение по дублеру проспекта Независимости — по данным сервиса "Яндекс. Пробки" скорость движения по участку улицы Богдановича от проспекта Машерова до улицы Коммунистическая составляет семь километров в час.