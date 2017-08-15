Дворник парка в Новополоцке упал с большой высоты, разбирая цирковой шатер

В Новополоцке 49-летний работник городского парка культуры и отдыха упал с большой высоты и получил тяжелые травмы. Проводится проверка, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.

«Происшествие случилось днем 13 августа. Дворник городского парка культуры и отдыха помогал работникам приезжего цирка разбирать шатер. К тому времени, когда мужчина сорвался с высоты, купол уже сняли, оставался каркас. Работник получил многочисленные тяжелые травмы, в том числе головы и шейного отдела позвоночника», — пояснила Светлана Сахарова.

Пострадавший находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Новополоцкий городской отдел СК проводит проверку. Следователи осмотрели место происшествия, опросили работников цирка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства, включая то, на каких условиях дворника привлекли к разборке циркового шатра.