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Цирк уехал: в Новополоцке дворник упал с крыши шатра шапито

16.08.2017 10:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 авг – Sputnik. Дворник городского парка Новополоцка получил тяжелые травмы при падении с крыши шатра цирка-шапито, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Цирк уехал: в Новополоцке дворник упал с крыши шатра шапито
© Фото: СК Беларуси
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Инцидент в парке произошел днем в воскресенье 13 августа при разборке шатра цирка, который завершил выступление в городе: 49-летний дворник помогал собирать 10-метровую конструкцию.

"Мужчина сорвался и упал на землю, получив тяжелые травмы позвоночника и головы", – сказала Счхарова.

По ее словам, сейчас он находится в Новополоцкой горбольнице, состояние пострадавшего медики оценивают как крайне тяжелое.

В настоящее время по факту травмирования дворника сотрудники Новополоцкого городского отдела Следственного комитета проводят проверку, назначен ряд необходимых экспертиз. Сейчас следователи выясняют, почему и на каких условиях мужчина был привлечен к разборке шатра.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина находится в Новополоцкой горбольнице, состояние пострадавшего медики оценивают как крайне тяжелое.

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