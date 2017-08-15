Пристававший к девочкам-школьницам мужчина задержан в Орше

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Оршанские милиционеры задержали мужчину, который приставал к девочкам-школьницам на улице, сообщили Sputnik в среду в УВД Могилевского облисполкома.



© Фото: из личного архива Натальи Оскирко РУВД: за секс со школьницей жителю Минской области грозит срок до 5 лет

Заявление в милицию поступило в конце июля от местной жительницы – бабушки школьниц. Женщина правоохранилям пояснила, что к ее внучкам – ученицам 1-го и 4-го классов — на улице пристал незнакомый.

"Он пытался брать на руки, посадить к себе на колени. Девочкам удалось вырваться и убежать", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что взрослым дети о произошедшем рассказали только вечером, поэтому оперативно приставучего незнакомца найти милиционерам не удалось.

Найти мужчину сотрудники угрозыска смогли во вторник 15 августа благодаря тому, что старшая девочка снова увидела его на улице и позвонила на линию "102".

Злоумышленником оказался 32-летний неработающий местный житель, сейчас он задержан. Оршанским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 168 Уголовного кодекса Беларуси (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).