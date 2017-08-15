Рейсовый автобус МАЗ горел в микрорайоне Малиновка в Минске

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Устанавливается причина возгорания в моторном отсеке рейсового автобуса в минском микрорайоне Малиновка, сообщила пресс-служба Минского городского УМЧС.



© Sputnik Максим Богодвид Рейсовый автобус сгорел в Москве

Инцидент произошел в среду утром на территории диспетчерской станции, расположенной на улице Есенина в Минске — на номер "101" спасателям сообщили о пожаре в 5:24 утра.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что возгорание произошло в моторном отсеке транспортного средства. Пострадавший от огня автобус МАЗ-203 выпущен в 2009 году.

Пожар был потушен спустя 20 минут после тревожного звонка на дежурный пульт. Предполагается, что причиной возгорания стало короткое замыкание проводки.

В результате инцидента никто не пострадал.

МАЗ-203 выпускается с 2006 года и является преемником модели 103, являющейся основой всех автобусных парков Беларуси. Автобус оснащается дизельным двигателем производства Минского моторного завода либо импортным, производства Daimler. Автобус поставлялся на рынки Германии и Польши.