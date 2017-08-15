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Рейсовый автобус МАЗ горел в микрорайоне Малиновка в Минске

16.08.2017 12:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 авг — Sputnik. Устанавливается причина возгорания в моторном отсеке рейсового автобуса в минском микрорайоне Малиновка, сообщила пресс-служба Минского городского УМЧС.

Рейсовый автобус МАЗ горел в микрорайоне Малиновка в Минске
© Sputnik Максим Богодвид
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Инцидент произошел в среду утром на территории диспетчерской станции, расположенной на улице Есенина в Минске — на номер "101" спасателям сообщили о пожаре в 5:24 утра.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что возгорание произошло в моторном отсеке транспортного средства. Пострадавший от огня автобус МАЗ-203 выпущен в 2009 году.

Пожар был потушен спустя 20 минут после тревожного звонка на дежурный пульт. Предполагается, что причиной возгорания стало короткое замыкание проводки.

В результате инцидента никто не пострадал.

МАЗ-203 выпускается с 2006 года и является преемником модели 103, являющейся основой всех автобусных парков Беларуси. Автобус оснащается дизельным двигателем производства Минского моторного завода либо импортным, производства Daimler. Автобус поставлялся на рынки Германии и Польши.

 
Теги: Минск
 
 
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Возгорание произошло сегодня утром - приехавшие на место происшествия пожарные быстро справились с огнем.

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