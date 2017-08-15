Пьяный живодер на глазах у минчан убил маленького котенка

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Первомайским районным отделом Следственного комитета Минска возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным, сообщила Sputnik в среду официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Дело возбуждено в отношении минчанина, который несколько раз на глазах у прохожих ударил котенка головой о стену дома, от полученных травм животное скончалось.

Нарушителем оказался 56-тилетний житель Минска. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Следствие квалифицировало его действия по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (жестокое обращение с животным).

"В ходе допроса подозреваемого в части, касающейся мотива совершения преступления, он указал на то, что котенок вызывал у него раздражение, поскольку некоторое время проживал у женщины, с которой он распивал спиртное непосредственно перед инцидентом на улице", – рассказала Гончарова.

Очевидцы происшествия незамедлительно сообщили об инциденте в правоохранительные органы и сняли мужчину на камеру мобильного телефона. Благодаря этому удалось установить личность живодера.