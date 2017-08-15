Мужчина предложил старушке поднести продукты, а в подъезде ударил ножом в шею

Милиция по горячим следам раскрыла разбойное нападение на 85-летнюю пенсионерку в микрорайоне Серебрянка. Незнакомец на улице предложил ей поднести сумки, а в подъезде ударил ножом в шею. Подробности сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.



Фото: пресс-служба ГУВД

Женщина возвращалась домой из продуктового магазина, прохожий предложил донести пакет до подъезда.

Когда пенсионерка зашла в подъезд, нагнал ее и ударил ножом в область шеи. После чего забрал пакет с продуктами и 93 рубля.

Оперативники в течение нескольких часов установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый за аналогичные преступления 34-летний житель микрорайона Серебрянка. Его задержали в квартире, которая считается притоном.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК (Разбой), санкция статьи — до 15 лет лишения свободы.