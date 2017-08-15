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Мужчина предложил старушке поднести продукты, а в подъезде ударил ножом в шею
Милиция по горячим следам раскрыла разбойное нападение на 85-летнюю пенсионерку в микрорайоне Серебрянка. Незнакомец на улице предложил ей поднести сумки, а в подъезде ударил ножом в шею. Подробности
Женщина возвращалась домой из продуктового магазина, прохожий предложил донести пакет до подъезда.
Когда пенсионерка зашла в подъезд, нагнал ее и ударил ножом в область шеи. После чего забрал пакет с продуктами и 93 рубля.
Оперативники в течение нескольких часов установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый за аналогичные преступления 34-летний житель микрорайона Серебрянка. Его задержали в квартире, которая считается притоном.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК (Разбой), санкция статьи — до 15 лет лишения свободы.
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Незнакомец забрал у пенсионерки пакет с едой и деньги. Вскоре его задержали в притоне.
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Архив (ЧП)
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