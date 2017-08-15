ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Причина смерти ребенка из детского лагеря в Берестовице — новый вирус

16.08.2017 13:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

ГРОДНО, 16 авг — Sputnik, Валерия Соловьева. Следователи выяснили, от чего умер ребенок, который в начале июня поехал в Берестовицкий детский лагерь здоровым, а через несколько дней скончался в больнице в Гродно.

Причина смерти ребенка из детского лагеря в Берестовице — новый вирус
© Фото: архив семьи Владислава
Поехал по путевке: мать о смерти своего ребенка после дня в лагере

"Экспертиза показала, что это бокавирус. Знаю, что исследования делались в Гродно и в Минске. Обе лаборатории пришли к такому выводу", — рассказала Sputnik мама погибшего два месяца назад 9-летнего Владислава.

По словам Людмилы, ей объяснили, что при бокавирусе симптомы часто похожи на простудное заболевание. Это новый вирус, который был открыт относительно недавно. Особенно часто может поражать детей с ослабленным иммунитетом.

Мать ребенка говорит, что уже много прочитала об этом вирусе. Но даже не может предположить, как и где ее сын мог подхватить его.

Она интересуется: "Разве этот вирус неизлечим, или все-таки есть лечение? Почему никто сразу не определил его и не смог помочь моему сыну"?

По словам женщины, врачи в Берестовице сказали, что они сделали все анализы, они были хорошими. Ответы на все вопросы матери пообещали дать через полтора-два месяца.

Причина смерти ребенка из детского лагеря в Берестовице — новый вирус
© Sputnik Константин Чалабов
Минздрав подключился к расследованию гибели мальчика в Гродно

Напомним, что 9-летний Владислав отправился в детский оздоровительный лагерь под Берестовицей по бесплатной путевке от отдела образования в начале июня. Через два дня после приезда у него поднялась высокая температура, была тошнота. Сотрудники ДОЛ сбивали ее самостоятельно. На следующий день ребенка доставили в местную больницу, где врачи пытались спасти ребенка. Но после безуспешных попыток вечером отправили ребенка уже в очень тяжелом состоянии в Гродно. Наутро мальчик скончался.

9-летний Владислав родом из Берестовицы, но большую часть времени он проводил в Гродно, так как у него были проблемы со зрением и он учился в специализированной школе. По словам родных, домой он приехал в конце мая, затем неделю провел в инфекционной больнице с бронхитом. Когда выписывался, то анализы показали, что ребенок здоров.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мать 9-летнего мальчика узнала результаты экспертизы и удивилась диагнозу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пьяный живодер на глазах у минчан убил маленького котенка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика