Причина смерти ребенка из детского лагеря в Берестовице — новый вирус

ГРОДНО, 16 авг — Sputnik, Валерия Соловьева. Следователи выяснили, от чего умер ребенок, который в начале июня поехал в Берестовицкий детский лагерь здоровым, а через несколько дней скончался в больнице в Гродно.



© Фото: архив семьи Владислава Поехал по путевке: мать о смерти своего ребенка после дня в лагере

"Экспертиза показала, что это бокавирус. Знаю, что исследования делались в Гродно и в Минске. Обе лаборатории пришли к такому выводу", — рассказала Sputnik мама погибшего два месяца назад 9-летнего Владислава.

По словам Людмилы, ей объяснили, что при бокавирусе симптомы часто похожи на простудное заболевание. Это новый вирус, который был открыт относительно недавно. Особенно часто может поражать детей с ослабленным иммунитетом.

Мать ребенка говорит, что уже много прочитала об этом вирусе. Но даже не может предположить, как и где ее сын мог подхватить его.

Она интересуется: "Разве этот вирус неизлечим, или все-таки есть лечение? Почему никто сразу не определил его и не смог помочь моему сыну"?

По словам женщины, врачи в Берестовице сказали, что они сделали все анализы, они были хорошими. Ответы на все вопросы матери пообещали дать через полтора-два месяца.



© Sputnik Константин Чалабов Минздрав подключился к расследованию гибели мальчика в Гродно

Напомним, что 9-летний Владислав отправился в детский оздоровительный лагерь под Берестовицей по бесплатной путевке от отдела образования в начале июня. Через два дня после приезда у него поднялась высокая температура, была тошнота. Сотрудники ДОЛ сбивали ее самостоятельно. На следующий день ребенка доставили в местную больницу, где врачи пытались спасти ребенка. Но после безуспешных попыток вечером отправили ребенка уже в очень тяжелом состоянии в Гродно. Наутро мальчик скончался.

9-летний Владислав родом из Берестовицы, но большую часть времени он проводил в Гродно, так как у него были проблемы со зрением и он учился в специализированной школе. По словам родных, домой он приехал в конце мая, затем неделю провел в инфекционной больнице с бронхитом. Когда выписывался, то анализы показали, что ребенок здоров.