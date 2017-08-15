МИНСК, 16 авг – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске мужчину, который подозревается в нападении с ножом на пожилую женщину, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в столичном микрорайоне Серебрянка, потерпевшей оказалась 85-летняя его жительница, которая шла из магазина с продуктами домой.

"Незнакомый мужчина предложил донести пакет до подъезда, а когда пенсионерка зашла в него, ударил женщину ножом в шею", – сказали в ГУВД.

По информации милиции, злоумышленник завладел деньгами пенсионерки в сумме 93 рублей, а также забрал купленные ей продукты.

Нападавшего – 34-летнего жителя этого же микрорайона – оперативники нашли за несколько часов. Он был задержан в местном притоне.

В отношении мужчины возбудили дело по ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси (разбой), ему грозит до 15 лет лишения свободы.