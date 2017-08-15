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Авиабомбу времен ВОВ нашли в Минске

16.08.2017 14:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 авг – Sputnik. Авиационная бомба времен Великой Отечественной войны была обнаружена в Минске, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.

Авиабомбу времен ВОВ нашли в Минске
ГУ МЧС по Воронежской области
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Опасная находка была сделана во время проведения земляных работ на улице Ванеева.

"В районе развязки с Долгобродской обнаружена авиационная бомба", – сказали в ГУВД.

Там также сообщили, что в настоящее время в целях безопасности граждан движение автотранспорта на этих двух улицах временно ограничено.

Сейчас на месте работает саперно-пиротехническая группа, к развязке прибыли сотрудники МЧС и милиции.

 
Теги: Минск
 
 
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Опасная находка была сделана во время проведения земляных работ на улице Ванеева.

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