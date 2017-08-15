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Авиабомбу времен ВОВ нашли в Минске
16.08.2017 14:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг – Sputnik. Авиационная бомба времен Великой Отечественной войны была обнаружена в Минске, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.
ГУ МЧС по Воронежской области
Опасная находка была сделана во время проведения земляных работ на улице Ванеева.
"В районе развязки с Долгобродской обнаружена авиационная бомба", – сказали в ГУВД.
Там также сообщили, что в настоящее время в целях безопасности граждан движение автотранспорта на этих двух улицах временно ограничено.
Сейчас на месте работает саперно-пиротехническая группа, к развязке прибыли сотрудники МЧС и милиции.
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Опасная находка была сделана во время проведения земляных работ на улице Ванеева.
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