Фотофакт: Honker министра обороны Польши застрял в грязи

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Автомобиль министра обороны Польши застрял в грязи на дороге недалеко от города Черск, об этом сообщили в эфире телеканала TVN24.

Министр обороны Польши Антоний Макьеруикс попал в неприятную ситуацию во время визита в Поморское воеводство. Неподалеку от города Черск внедорожник Honker чиновника застрял в грязи. Вытянуть автомобиль министра помогли жители местной деревни.

После прилета в регион на вертолете министр сел в джип, чтобы проследовать в поселок Ритель, но транспорт забуксовал.

На фотографиях, распространившихся в интернете, министр запечатлен помогающим местным жителям.

"Конкурс на лучшую одежду спасателя завершен", — шутливо комментирует фотографию застрявшей машины с министром в Twitter.

Антоний Макьеруикс прибыл в регион, чтобы оценить ущерб от бури, которая прошлась по Польше в минувшие выходные. Поморское воеводство — одно из наиболее пострадавших в результате стихии. В результате непогоды было повалено множество деревьев, ряд населенных пунктов остались без электричества, минимум пять человек погибли.