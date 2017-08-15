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Дело врача-педофила из Крупок направлено в суд

16.08.2017 15:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 авг — Sputnik. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении завотделением Крупской районной больницы, который обвиняется в педофилии, сообщили в правоохранительных органах.

Дело врача-педофила из Крупок направлено в суд
© Фото: из личного архива Татьяны Белоног
В СК рассказали подробности уголовного дела против медика-педофила

Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело в отношении врача, предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"Заведующему отделением больницы предъявлено обвинение в том, что он совершал действия сексуального характера с малолетними, которые проходили лечение в больнице", — сообщили Sputnik в среду в правоохранительных органах.

Согласно материалам уголовного дела, эпизоды, по которым 42-летнему врачу предъявлено обвинение датированы 2010-2013 годами.

Также следствием было установлено, что дома обвиняемый хранил на картах памяти материалы с изображениями несовершеннолетних, которые сделал сам.

 
Теги: Минск
 
 
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Оперативники нашли дома у доктора на флеш-картах материалы с изображениями несовершеннолетних, которые сделал сам.

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