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Дело врача-педофила из Крупок направлено в суд
16.08.2017 15:06 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг — Sputnik. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении завотделением Крупской районной больницы, который обвиняется в педофилии, сообщили в правоохранительных органах.
© Фото: из личного архива Татьяны Белоног
Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело в отношении врача, предусматривает до 15 лет лишения свободы.
"Заведующему отделением больницы предъявлено обвинение в том, что он совершал действия сексуального характера с малолетними, которые проходили лечение в больнице", — сообщили Sputnik в среду в правоохранительных органах.
Согласно материалам уголовного дела, эпизоды, по которым 42-летнему врачу предъявлено обвинение датированы 2010-2013 годами.
Также следствием было установлено, что дома обвиняемый хранил на картах памяти материалы с изображениями несовершеннолетних, которые сделал сам.
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Оперативники нашли дома у доктора на флеш-картах материалы с изображениями несовершеннолетних, которые сделал сам.
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Архив (ЧП)
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