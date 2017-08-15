Дело врача-педофила из Крупок направлено в суд

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении завотделением Крупской районной больницы, который обвиняется в педофилии, сообщили в правоохранительных органах.



© Фото: из личного архива Татьяны Белоног В СК рассказали подробности уголовного дела против медика-педофила

Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело в отношении врача, предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"Заведующему отделением больницы предъявлено обвинение в том, что он совершал действия сексуального характера с малолетними, которые проходили лечение в больнице", — сообщили Sputnik в среду в правоохранительных органах.

Согласно материалам уголовного дела, эпизоды, по которым 42-летнему врачу предъявлено обвинение датированы 2010-2013 годами.

Также следствием было установлено, что дома обвиняемый хранил на картах памяти материалы с изображениями несовершеннолетних, которые сделал сам.