На улице Ванеева во время прокладки траншеи нашли авиабомбу

Днем 16 августа во время земельных работ на улице Ванеева рабочие нашли авиабомбу времен Второй мировой войны. На месте работают саперы. Частично ограничено движение транспорта.



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«Рабочие прокладывали траншею и наткнулись на авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Это бомба ФАБ-100 советского производства калибром в 100 кг. На месте работает саперный расчет взрывотехнического центра», — сообщил TUT.BY начальник пресс-службы Внутренних войск МВД Владимир Порхомцев.

Снаряд уже извлекли из земли, сейчас специалисты обследуют прилегающую территорию. Позже бомбу вывезут для уничтожения на полигон под Борисовом.





Больше часа место вокруг оцеплено. Временно перекрыто движение по улице Ванеева (частично), полностью — по Долгобродской.