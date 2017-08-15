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Мальчик выпал из окна в Сморгонском районе: мать не успела поймать его
16.08.2017 16:06 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг – Sputnik. Годовалый мальчик выпал из окна второго этажа в Сморгонском районе, ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил ресурс "
© Sputnik/ Анастасия Куприянова
Трагедия произошла утром 12 августа в агрогородке Ордаши, когда мать была на кухне в квартире.
По информации Васильева, годовалые близнецы смотрели мультфильмы, а когда женщина зашла в комнату, увидела, что они стоят на подоконнике у раскрытого окна.
Мать не успела остановить одного из детей, и он упал вниз на бетонные ступеньки подъезда. При падении ребенок получил травму головы и был доставлен в Сморгонскую ЦРБ, а затем в реанимационного отделение областной больницы в Гродно. Медики оценивают состояние пострадавшего как стабильно тяжелое.
По данным РОСК, семья считается благополучной, в ней кроме близнецов воспитывается 7-летний мальчик. В настоящее время по факту травмирования малолетнего следователи проводят проверку.
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Годовалые близнецы смотрели мультфильмы, а когда женщина зашла в комнату, увидела, что они стоят на подоконнике у раскрытого окна.
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