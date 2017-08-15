Мальчик выпал из окна в Сморгонском районе: мать не успела поймать его

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Годовалый мальчик выпал из окна второго этажа в Сморгонском районе, ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил ресурс " Край " со ссылкой на старшего следователя Сморгонского РОСК Дениса Васильева.



© Sputnik/ Анастасия Куприянова Семилетний мальчик выпал вместе с москитной сеткой из окна в Мозыре

Трагедия произошла утром 12 августа в агрогородке Ордаши, когда мать была на кухне в квартире.

По информации Васильева, годовалые близнецы смотрели мультфильмы, а когда женщина зашла в комнату, увидела, что они стоят на подоконнике у раскрытого окна.

Мать не успела остановить одного из детей, и он упал вниз на бетонные ступеньки подъезда. При падении ребенок получил травму головы и был доставлен в Сморгонскую ЦРБ, а затем в реанимационного отделение областной больницы в Гродно. Медики оценивают состояние пострадавшего как стабильно тяжелое.

По данным РОСК, семья считается благополучной, в ней кроме близнецов воспитывается 7-летний мальчик. В настоящее время по факту травмирования малолетнего следователи проводят проверку.

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