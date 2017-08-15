ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанина, убившего котенка, проверят психиатры

16.08.2017 15:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Психолого-психиатрическая экспертиза назначена в отношении 56-летнего минчанина, который жестоко убил маленького котенка в столице, сообщила Sputnik в среду официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Минчанина, убившего котенка, проверят психиатры
© Фото: pexels.com
Пьяный живодер на глазах у минчан убил маленького котенка

Инцидент произошел возле подъезда одного из домов на улице Руссиянова в минском микрорайоне Уручье. Случайные граждане стали свидетелем того, как мужчина несколько раз ударил животное о стену, от чего котенок умер. Граждане успели снять произошедшее на видео и обратились в милицию.

"В отношении подозреваемого назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", – сказала Гончарова.

Она также уточнила, что проводить ее будут сотрудники управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минску. Результаты следователи приобщат к возбужденному по факту жестокого обращения с животным уголовному делу (ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси).

По словам представителя СК, правоприменительная практика по подобным случаям нарабатывается, и возбуждение дела – уже не исключительная редкость. 

Нормы об ответственности за жестокое обращение были введены в УК Беларуси в 2015 году: ч. 1 ст. 339 предусматривает в качестве наказания общественные или исправительные работы, штраф или арест; ч. 2 – арест, ограничение либо лишение свободы на срок до года. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Результаты экспертизы приобщат к возбужденному за жестокое отношение с животными делу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
На улице Ванеева во время прокладки траншеи нашли авиабомбу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика