Минчанина, убившего котенка, проверят психиатры

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Психолого-психиатрическая экспертиза назначена в отношении 56-летнего минчанина, который жестоко убил маленького котенка в столице, сообщила Sputnik в среду официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Инцидент произошел возле подъезда одного из домов на улице Руссиянова в минском микрорайоне Уручье. Случайные граждане стали свидетелем того, как мужчина несколько раз ударил животное о стену, от чего котенок умер. Граждане успели снять произошедшее на видео и обратились в милицию.

"В отношении подозреваемого назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", – сказала Гончарова.

Она также уточнила, что проводить ее будут сотрудники управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минску. Результаты следователи приобщат к возбужденному по факту жестокого обращения с животным уголовному делу (ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси).

По словам представителя СК, правоприменительная практика по подобным случаям нарабатывается, и возбуждение дела – уже не исключительная редкость.

Нормы об ответственности за жестокое обращение были введены в УК Беларуси в 2015 году: ч. 1 ст. 339 предусматривает в качестве наказания общественные или исправительные работы, штраф или арест; ч. 2 – арест, ограничение либо лишение свободы на срок до года.