Годовалый мальчик выпал из окна второго этажа в Сморгонском районе

В агрогородке Ордаши Сморгонского района из окна второго этажа выпал годовалый мальчик — в тяжелом состоянии он находится в Гродно в реанимации. Сморгонский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту происшествия.

— Несчастный случай произошел 12 августа около 8.00. В квартире на втором этаже живет семья: муж, жена и трое детей. Старшему мальчику 7 лет и двое мальчиков-близнецов, которые родились 25 апреля 2016 года. Их отец в этот день был на работе, старший сын — у бабушки в Сморгони. Мать находилась на кухне, близнецы смотрели мультфильмы по телевизору. Окно было закрыто. Мать утверждает, что вышла из комнаты на кухню всего на пять минут, — рассказал kraj.by старший следователь РОСК Денис Васильев.

Со слов женщины, когда она вернулась в комнату, дети стояли на подоконнике: один из близнецов — у открытого окна, его брат — рядом. Мать не успела остановить одного из сыновей, он упал вниз на бетонные ступеньки.

Денис Васильев отмечает, что семья благополучная. Соседи утверждают, что семейная пара хорошо заботится о своих детях. Соседи рассказали также, что близнецы очень подвижны.

— За день до происшествия брат пострадавшего мальчика уже залезал на подоконник и дергал ручку окна, — говорит Денис Васильев. — Тогда его успели снять с подоконника. Залезть к окну ребятам несложно — рядом стоит диван. Достаточно забраться на его спинку — и до подоконника один шаг.

Упав, мальчик получил травму головы. Его сначала отвезли в реанимационное отделение Сморгонской центральной районной больницы, потом, в тот же день, на реанимобиле — в реанимацию Гродненской областной клинической больницы.

15 августа медики сообщили, что ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии.