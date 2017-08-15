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Жалобу "черных риелторов" на смертную казнь рассмотрит Верховный суд
16.08.2017 16:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг — Sputnik. Верховный суд Беларуси в апелляционном порядке рассмотрит уголовное дело "черных риелторов" из Могилева, двое из которых были приговорены к исключительной мере наказания.
© Фото: СК Беларуси
Приговор по резонансному делу об убийствах людей, которые совершала преступная группа четырех "черных риелторов", был
Могилевский областной суд приговорил двух фигурантов дела "черных риелторов" к смертной казни: Игорь Гершанков и Семен Бережной были признаны виновными в убийстве шести человек. Двое их подельников получили длительные сроки: Татьяна Гершанкова приговорена к 24 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Борис Колесников — к 22 годам и одному месяцу лишения свободы. В установленные сроки они
"Данное дело в порядке апелляционного производства будет расследовать Верховный суд. Оно еще в Могилевском облсуде, в Верховный суд еще не поступало", — сообщил Sputnik в среду компетентный источник, знакомый с ходом расследования этого уголовного дела.
По словам собеседника агентства, скорее всего, оно поступит в суд в конце августа — начале сентября.
Он также отметил, что приговор суда Могилевской области обжаловали и адвокаты, и сами обвиняемые.
Суд по громкому делу "черных риелторов" шел почти 9 месяцев. В суде
Эксперты, знакомые с ходом расследования дела, не исключают того, что убийств, которые совершили эти обвиняемые, на самом деле было больше.
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Приговор суда Могилевской области обжаловали и адвокаты, и сами обвиняемые, которые признаны виновными в убийстве шести человек.
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