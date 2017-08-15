ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жалобу "черных риелторов" на смертную казнь рассмотрит Верховный суд

16.08.2017 16:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Верховный суд Беларуси в апелляционном порядке рассмотрит уголовное дело "черных риелторов" из Могилева, двое из которых были приговорены к исключительной мере наказания.

Жалобу "черных риелторов" на смертную казнь рассмотрит Верховный суд
© Фото: СК Беларуси
"Черные риелторы" из Могилева: одну из жертв похоронили заживо

Приговор по резонансному делу об убийствах людей, которые совершала преступная группа четырех "черных риелторов", был оглашен 21 июля в Могилеве судом первой инстанции.

Могилевский областной суд приговорил двух фигурантов дела "черных риелторов" к смертной казни: Игорь Гершанков и Семен Бережной были признаны виновными в убийстве шести человек. Двое их подельников получили длительные сроки: Татьяна Гершанкова приговорена к 24 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Борис Колесников — к 22 годам и одному месяцу лишения свободы. В установленные сроки они обжаловали приговор.

"Данное дело в порядке апелляционного производства будет расследовать Верховный суд. Оно еще в Могилевском облсуде, в Верховный суд еще не поступало", — сообщил Sputnik в среду компетентный источник, знакомый с ходом расследования этого уголовного дела.

По словам собеседника агентства, скорее всего, оно поступит в суд в конце августа — начале сентября.

Он также отметил, что приговор суда Могилевской области обжаловали и адвокаты, и сами обвиняемые.

Суд по громкому делу "черных риелторов" шел почти 9 месяцев. В суде были доказаны факты убийств шести человек и приготовление к совершению убийства еще трех, похищение человека и приготовление к похищению, а также мошенничество, разбой, вымогательство, незаконная предпринимательская деятельность.

Эксперты, знакомые с ходом расследования дела, не исключают того, что убийств, которые совершили эти обвиняемые, на самом деле было больше.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приговор суда Могилевской области обжаловали и адвокаты, и сами обвиняемые, которые признаны виновными в убийстве шести человек.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Годовалый мальчик выпал из окна второго этажа в Сморгонском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика