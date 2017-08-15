МИНСК, 16 авг — Sputnik. Заключенный под стражу за неуплату налогов директор ООО "Такси Алмаз 7788" Виктор Пузиков частично погасил ущерб государству, сообщили Sputnik источники, заслуживающие доверия.

Один из наиболее успешных игроков в данном сегменте транспортных услуг владелец такси "Алмаз" Пузиков была задержан в середине июня, ему следствие насчитало неуплаченных налогов на сумму эквивалентную почти 750 тысячам долларов.

"Речь идет, на сколько мне известно, о трети от первоначально насчитанной суммы причиненного ущерба", — сообщил источник, обладающий информацией о ходе расследования данного уголовного дела.

В Следственном комитете ранее заявляли, что одним из условий того, что в отношении владельца "Алмаза" могут применить меру пресечения на не связанную с лишением свободы, это полностью возместить причиненный государству ущерб.

По данным СК, Пузикову редъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) Уголовного кодекса Беларуси, дело расследует УСК по Минску.

Как ранее сообщало агентство со ссылкой на Комитет государственного контроля, руководитель службы такси Пузиков обвиняется в том, что за два последних года получал как от официальных таксистов, так и от так называемых "бомбил" наличные деньги, которые он не отражал в бухгалтерских отчетах. По его делу в качестве подозреваемых проходит еще два человека.

Речь идет о сумме не менее 745 тысяч долларов. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы с конфискацией.