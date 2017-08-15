В Смолевичах школьник на велосипеде попал под поезд и погиб

14-летний подросток погиб на железнодорожном переезде в Смолевичах. Он проигнорировал красный сигнал и выехал на велосипеде на пути. Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.





Инцидент произошел днем примерно в 12.24. Через переезд шел электропоезд «Штадлер» из Орши в сторону Минска.

Школьник на велосипеде выехал на пути, игнорируя красный свет и закрытый шлагбаум. Несмотря на снижение скорости в населенном пункте и экстренное торможение наезда избежать не удалось. Ребенок скончался на месте.





Как сообщили TUT.BY очевидцы, это оживленный переезд, где всегда много машин и круглосуточно дежурит работник железной дороги. На велосипедах ехали два подростка, но только один из них остановился.





Напомним, это уже второй смертельный случай на железной дороге за последнее время. Вечером 13 августа под Молодечно Минск">погибла 49-летняя женщина: она не убедилась в безопасности перехода по настилу. Рядом следовал поезд Вильнюс — Минск, пешеход проигнорировала несколько звуковых и световых сигналов локомотива.

Всего с начала года на железных дорогах Беларуси произошло 83 несчастных случая. В результате 49 человек погибли и еще 34 получили травмы, сообщил официальный представитель УВД Александр Марченко.

Транспортная милиция напоминает: 1. Категорически запрещено ездить на крышах вагонов и залазить на них (даже на стоянке!) 2. Обязательно снимайте наушники, чтобы услышать звуки приближающегося поезда. 3. Проезд и переход граждан через железнодорожные пути допускается только в установленных и оборудованных для этого местах. Пассажирский поезд весом 500 тонн (а грузовой — 5 тысяч тонн), идущий со скоростью 100−120 км/час, за одну секунду преодолевает 30 метров. А пешеходу требуется не менее 5−6 секунд, чтобы перейти через железнодорожный путь. 4. Не допускается прыгать с пассажирской платформы, пролезать под ней и железнодорожным подвижным составом, а также между вагонами. 5. Запрещается подниматься и прикасаться к опорам, специальным конструкциям контактной сети, а также воздушным линиям электропередачи и искусственным сооружениям; прикасаться к проводам, идущим от опор и специальных конструкций контактной сети и воздушных линий электропередачи.