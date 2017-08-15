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В Смолевичах школьник на велосипеде попал под поезд и погиб
14-летний подросток погиб на железнодорожном переезде в Смолевичах. Он проигнорировал красный сигнал и выехал на велосипеде на пути. Об этом
Инцидент произошел днем примерно в 12.24. Через переезд шел электропоезд «Штадлер» из Орши в сторону Минска.
Школьник на велосипеде выехал на пути, игнорируя красный свет и закрытый шлагбаум. Несмотря на снижение скорости в населенном пункте и экстренное торможение наезда избежать не удалось. Ребенок скончался на месте.
Как сообщили TUT.BY очевидцы, это оживленный переезд, где всегда много машин и круглосуточно дежурит работник железной дороги. На велосипедах ехали два подростка, но только один из них остановился.
Напомним, это уже второй смертельный случай на железной дороге за последнее время. Вечером 13 августа под Молодечно Минск">погибла 49-летняя женщина: она не убедилась в безопасности перехода по настилу. Рядом следовал поезд Вильнюс — Минск, пешеход проигнорировала несколько звуковых и световых сигналов локомотива.
Всего с начала года на железных дорогах Беларуси произошло 83 несчастных случая. В результате 49 человек погибли и еще 34 получили травмы, сообщил официальный представитель УВД Александр Марченко.
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Мальчик проигнорировал красный сигнал и опущенный шлагбаум.
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