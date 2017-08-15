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Дело отца и сына "Сквич": суд назначил сроки и конфискацию имущества
16.08.2017 17:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг — Sputnik. Суд Фрунзенского района Минска огласил
Информацию о задержании известного застройщика домов на улице Бельского и в микрорайоне Каменная Горка, который "увел" 14 миллиардов неденоминированных рублей у дольщиков, КГК озвучил в конце 2015 года.
"Старший из обвиняемых признан виновным в хищении и превышении служебных полномочий и ему назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима", — сообщили Sputnik в среду в Минском городском суде.
В соответствии с приговором, к нему применено наказание в виде конфискации имущества, также суд лишил его права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на пять лет, сообщили собеседники агентства.
Его сына, который является вторым фигурантам данного дела, суд признал виновным в превышении служебных полномочий и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии усиленного режима, сказали в суде. Также суд назначил конфискацию имущества и запретил занимать определенные должности сроком на пять лет.
Данный приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в Минском городском суде в установленном законодательством порядке.
Также суд постановил учесть в срок отбывания наказания время нахождения под арестом.
Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на правоохранительные органы, фигурантам дела был предъявлено обвинение в совершении преступлений в ходе строительства клубом многоэтажных жилых домов в Минске. В отношении них было возбуждено более 30 уголовных дел, которые впоследствии были объединены в одно производство.
Расследование уголовного дела застройщика домов на Бельского и в Каменной Горке, который "увел" 14 миллиардов неденоминированных рублей у дольщиков, проводил Следственный комитет Беларуси.
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Старший из обвиняемых признан виновным в хищении и превышении служебных полномочий, ему назначено восемь лет лишения свободы, а сыну дали срок в два раза меньше.
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