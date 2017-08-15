МИНСК, 16 авг — Sputnik. Суд Фрунзенского района Минска огласил обвинительный приговор двум топ-менеджерам ООО "Футбольный клуб "Сквич" — отцу и сыну Павловым.

Информацию о задержании известного застройщика домов на улице Бельского и в микрорайоне Каменная Горка, который "увел" 14 миллиардов неденоминированных рублей у дольщиков, КГК озвучил в конце 2015 года.

"Старший из обвиняемых признан виновным в хищении и превышении служебных полномочий и ему назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима", — сообщили Sputnik в среду в Минском городском суде.

В соответствии с приговором, к нему применено наказание в виде конфискации имущества, также суд лишил его права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на пять лет, сообщили собеседники агентства.

Его сына, который является вторым фигурантам данного дела, суд признал виновным в превышении служебных полномочий и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии усиленного режима, сказали в суде. Также суд назначил конфискацию имущества и запретил занимать определенные должности сроком на пять лет.

Данный приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в Минском городском суде в установленном законодательством порядке.

Также суд постановил учесть в срок отбывания наказания время нахождения под арестом.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на правоохранительные органы, фигурантам дела был предъявлено обвинение в совершении преступлений в ходе строительства клубом многоэтажных жилых домов в Минске. В отношении них было возбуждено более 30 уголовных дел, которые впоследствии были объединены в одно производство.

Расследование уголовного дела застройщика домов на Бельского и в Каменной Горке, который "увел" 14 миллиардов неденоминированных рублей у дольщиков, проводил Следственный комитет Беларуси.