Нетрезвый мужчина напал с ножом на прохожих на остановке в Могилеве

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Могилеве местного жителя, который подозревается в нанесении ножевых ранений двум гражданам, сообщила в среду газета " Могилевские ведомости ".



© Фото: ГУВД Мингорисполкома "Тимуровец" в Минске помог бабушке нести сумку и ударил ее в шею ножом

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта, расположенной на улице Челюскинцев областного центра.

По информации Октябрьского РОВД, 38-летний могилевчанин предложил на остановке троим гражданам – двум мужчинам и женщине – вместе выпить. Между ними завязался конфликт, в ходе которого гражданин ножом ранил одного мужчину в шею, а второго – в лицо.

Нападавший был задержан прибывшими на место ЧП сотрудниками милиции, подозреваемого доставили в РОВД. Пострадавшие мужчины 26 и 40 лет были госпитализировали в местную больницу.

В настоящее время в отношении задержанного Могилевским межрайотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (особо злостное хулиганство).