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Нетрезвый мужчина напал с ножом на прохожих на остановке в Могилеве
16.08.2017 17:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Могилеве местного жителя, который подозревается в нанесении ножевых ранений двум гражданам, сообщила в среду газета "
© Фото: ГУВД Мингорисполкома
Инцидент произошел на остановке общественного транспорта, расположенной на улице Челюскинцев областного центра.
По информации Октябрьского РОВД, 38-летний могилевчанин предложил на остановке троим гражданам – двум мужчинам и женщине – вместе выпить. Между ними завязался конфликт, в ходе которого гражданин ножом ранил одного мужчину в шею, а второго – в лицо.
Нападавший был задержан прибывшими на место ЧП сотрудниками милиции, подозреваемого доставили в РОВД. Пострадавшие мужчины 26 и 40 лет были госпитализировали в местную больницу.
В настоящее время в отношении задержанного Могилевским межрайотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (особо злостное хулиганство).
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Конфликт между агрессивным мужчиной и гражданами произошел из-за их нежелания вместе выпить.
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