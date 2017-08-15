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Пьяный могилевчанин напал с ножом на прохожих

16.08.2017 19:17 — ЧП | Tut.by  
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Пьяный могилевчанин на остановке общественного транспорта на улице Челюскинцев напал с ножом на двух прохожих.

Как сообщила представитель Октябрьского РОВД Могилева Ирина Кушнерева, 38-летний ранее судимый подозреваемый предложил двум мужчинам и их спутнице вместе выпить. Они отказались, завязался словесный конфликт. Затем мужчина достал нож и ударил одного из прохожих в шею, а другому нанес удар в лицо.

Состояние алкогольного опьянения не позволило злоумышленнику скрыться. Его задержали милиционеры и доставили для разбирательства в РОВД. 26-летнего и 40-летнего потерпевших госпитализировали.

Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Особо злостное хулиганство».

 
Теги: Могилев
 
 
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Мужчина достал нож и ударил одного из прохожих в шею, а другому нанес удар в лицо.

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