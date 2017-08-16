Зоозащитница о гибели собаки в Минске: сразу разбила бы стекло

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Минские зоозащитники написали заявления в прокуратуру и милицию в связи с тем, что на столичной стоянке возле гипермаркета погиб пес, оставленный в закрытом автомобиле, сообщили в сюжете телеканала ОНТ.

Несколько дней назад в интернете появилась информация о том, что на стоянке возле столичного гипермаркета в Заводском районе умерла собака.

По сведениям общественного объединения защиты животных "Эгида", в воскресенье, 13 августа, случайные прохожие заметили, что в машине заперта собака, которая умирает от жары. Очевидцы позвонили в милицию, но там отказались помочь в сложившейся ситуации. ГУВД данную информацию опровергло .

Вместе с тем, телеканал ОНТ показал кадры, снятые пользователями соцсетей. На них запечатлено умершее от жары домашнее животное.

В телесюжете приводятся слова свидетелей данного факта, которые говорят, что "собака металась по салону автомобиля" в 30-градусную жару. По ТВ прозвучала информация о том, что с помощью громкой связи в гипермаркете постоянно объявляли о погибающем в авто питомце, просили хозяев срочно прийти к своей машине. Но они появились только через час, когда собака уже была мертва.

В телесюжете прозвучало мнение зоозащитников, которые считают, что виноваты в смерти животного не только хозяева собаки, но и свидетели, которые смотрели, как погибает животное, и не разбили стекла автомобиля, чтобы спасти пса.

"Я бы даже не думала, а сразу разбила бы стекло. Уже дальше мы бы разбирались с владельцем, с хозяином о последствиях. Любой вопрос можно было бы решить. Если пришлось бы возместить материальный ущерб за разбитое стекло, то пожалуйста. Но животное осталось бы жить", — сказала в интервью ОНТ председатель общественного объединения защиты животных "Эгида" Вероника Ханцевич.

В свою очередь в ГУВД отметили, что очевидцы, увидев запертое животное, обратились не в милицию, а к охраннику торгового объекта. От него и был принят единственный звонок по линии "102" об этом происшествии.

Позже правоохранители связались с охранником, и тот сообщил, что хозяина авто нашли, но собака была уже мертва.