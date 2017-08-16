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Трагедия в Смолевичах: парень выехал на пути, несмотря на красный свет
16.08.2017 20:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг — Sputnik. Юный велосипедист, погибший в понедельник в Смолевичах, выехал на железнодорожные пути, проигнорировав красный свет и закрытый шлагбаум, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.
© Фото: УВД Миноблисполкома
После полудня 14 августа школьника, выехавшего на пути, заметил машинист приближающегося к переезду скоростного электропоезда Stadler. Состав следовал из Орши в Минск. Несмотря на снижение скорости в населенном пункте, а также экстренное торможение, избежать наезда не удалось.
14-летний школьник
Печальная статистика
Согласно данным управления организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД, с начала текущего года в Смолевичском районе этот несчастный случай на железной дороге стал пятым. Причем четыре из них произошли в течение лета.
Еще один смертельный наезд случился 13 августа под Молодечно. Вечером на станции Олехновичи
В УВД предполагают, что "погибшая была пьяна и поэтому проигнорировала неоднократные световые и звуковые сигналы локомотива".
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Всего с начала 2017 года на железной дороге Беларуси произошло 83 несчастных случая, в которых 49 человек погибли и 34 получили травмы.
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