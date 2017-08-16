Вирус, от которого умер ребенок из Берестовицы, – обычная простуда

ГРОДНО, 16 авг — Sputnik, Валерия Соловьева. Бокавирус, ставший причиной смерти девятилетнего мальчика из Берестовицы , — это обычная острая респираторная вирусная инфекция.



© Sputnik Константин Чалабов Минздрав подключился к расследованию гибели мальчика в Гродно

Заболеваемость бокавирусной инфекцией в Беларуси составляет от 5% до 15% от всех вирусных инфекций и регистрируется на протяжении всего года. Об этом рассказали на кафедре инфекционных болезней Гродненского медицинского университета.

Бокавирус — возбудитель обыкновенных острых респираторных вирусных инфекций. Известно, что он был выявлен в 2005 году.

"Основными проявлениями данной инфекции являются повышение температуры тела, недомогание, насморк, кашель, затруднение дыхания. Изредка данная инфекция сопровождается рвотой и послабляющим стулом. Инфицирование бокавирусом может приводить к тяжелым заболеваниям верхних и нижних дыхательных путей, требующих госпитализации, и протекает в виде бронхитов, пневмоний и бронхиолитов", — рассказала Sputnik ассистент кафедры инфекционных болезней Гродненского государственного медицинского университета Наталья Данилевич.

По словам собеседницы, тяжелее всего заболевание протекает у детей грудного возраста. А также у взрослых и детей старшего возраста с ослабленным иммунитетом.

На вопрос, легко выявить бокавирус, специалист ответила: "Это не отдельное заболевание, а одна из разновидностей вирусной инфекции. И на глаз от других вирусных инфекций ее практически невозможно отличить. Сделать это возможно только с помощью лабораторных исследований".

Специалист уточнила, что в основном заболевание протекает в виде легкой и средней степеней тяжести. Но у детей, и не только иммунодефицитных, бывает, что вирус наслаивается на другую вирусную инфекцию либо осложняется бактериальной инфекцией. Тем не менее, смертность достаточно низкая.

Накануне осеннего периода белорусам не стоит опасаться нашествия бокавируса.

Он циркулирует постоянно, регистрируется на протяжении всего года, особенно — в осенне-зимний период. Он всегда был, но не существовало диагностики на него, так как он был вирусологически не идентифицирован.

Есть данные, что заболеваемость бокавирусной инфекцией в Беларуси составляет от 5% до 15% от всех ОРВИ . Такое исследование проводилось в Минске.

При бокавирусной инфекции специфическое лечение не требуется. Обычно проводится симптоматическое лечение в зависимости от тяжести состояния. То есть, если заболевание осложняется бронхитом или пневмонией, таких пациентов направляют в больницу. В зависимости от тяжести состояния назначается терапия, антибактериальная в том числе.