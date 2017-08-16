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Найденную в Минске авиабомбу отвезли на Борисовский полигон

16.08.2017 20:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 авг — Sputnik. Авиабомба, обнаруженная на улице Ванеева в Минске, вывезена на Борисовский полигон, где будет уничтожена, сообщили Sputnik в пресс-службе внутренних войск МВД республики.

Инцидент произошел днем в среду, когда проводились земляные работы. Боеприпас обнаружили рабочие и сообщили правоохранителям об опасной находке.

Найденную в Минске авиабомбу отвезли на Борисовский полигон
© Фото: пресс-служба внутренних войск МВД
Найденная в Минске авиабомба времен ВОВ

На место происшествия оперативно прибыл саперно-пиротехнический расчет и установил, что на столичной улице Ванеева находится советская авиабомба ФАБ-100 калибром 100 кг времен Великой Отечественной войны.

"Разлет осколков при ее взрыве мог бы достигнуть 500 метров, поэтому прилегающие к месту обнаружения улицы Долгобродская и Ванеева были оцеплены сотрудниками ОВД и Госавтоинспекции", — рассказали Sputnik в пресс-службе.

Найденную в Минске авиабомбу отвезли на Борисовский полигон
© Фото: пресс-служба внутренних войск МВД
За всем происходившим на улице Ванеева наблюдал кот

У места обнаружения боеприпаса также дежурил расчет МЧС.

Саперы извлекли бомбу из земли, после чего обследовали близлежащую территорию на наличие других взрывоопасных предметов.

Найденную в Минске авиабомбу отвезли на Борисовский полигон
© Фото: пресс-служба внутренних войск МВД
Боеприпас уничтожат на Борисовском полигоне

Авиабомбу военных времен погрузили в специальный автомобиль и вывезли на Борисовский полигон. Там она будет уничтожена.

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Теги: Минск
 
 
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Разлет осколков при взрыве боеприпаса мог бы достигнуть 500 метров, поэтому прилегающие к месту обнаружения улицы были оцеплены.

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