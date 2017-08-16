ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Городокском районе 18-летний сын утонул на глазах у матери

17.08.2017 07:36 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Несчастье произошло 12 августа на лесном озере недалеко от деревни Березно Городокского района. Парень с родителями приехал погостить к друзьям семьи на дачу. Стояла жара, и молодой человек с матерью пошли купаться, пишет «СБ Беларусь Сегодня».

— 18-летний парень сидел на деревянной кладке и, глядя в темную воду, спросил у мамы, правда ли, что у озера нет дна. Получив подтверждение, видимо, решил проверить это лично. Мама, плававшая в тот момент неподалеку на круге, услышала только всплеск воды. Паренек набрал в грудь побольше воздуха, нырнул и не выплыл, — рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Обеспокоенная женщина сразу же набрала «102». Вскоре молодого человека достали из озера местные жители. Парень утонул буквально в двух метрах от берега.

Проводится проверка.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18-летний парень сидел на деревянной кладке и, глядя в темную воду, спросил у мамы, правда ли, что у озера нет дна.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пьяный могилевчанин напал с ножом на прохожих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика