В Городокском районе 18-летний сын утонул на глазах у матери

Несчастье произошло 12 августа на лесном озере недалеко от деревни Березно Городокского района. Парень с родителями приехал погостить к друзьям семьи на дачу. Стояла жара, и молодой человек с матерью пошли купаться, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».

— 18-летний парень сидел на деревянной кладке и, глядя в темную воду, спросил у мамы, правда ли, что у озера нет дна. Получив подтверждение, видимо, решил проверить это лично. Мама, плававшая в тот момент неподалеку на круге, услышала только всплеск воды. Паренек набрал в грудь побольше воздуха, нырнул и не выплыл, — рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Обеспокоенная женщина сразу же набрала «102». Вскоре молодого человека достали из озера местные жители. Парень утонул буквально в двух метрах от берега.

Проводится проверка.