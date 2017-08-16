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Автобус и такси столкнулись в Зеленом Луге: погиб человек

17.08.2017 08:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 авг — Sputnik. Столкновение рейсового автобуса и такси произошло в спальном районе Минска, в результате аварии погиб пассажир легкового автомобиля, сообщили Sputnik в столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла в четверг утром на пересечении улицы Мирошниченко и Минской кольцевой автодороги — столкнулись рейсовый МАЗ и такси Renault Logan, в котором ехали четыре человека.

Renault ударился передом в боковую часть автобуса. В результате погиб один человек — пассажир такси, остальные находившиеся в легковушке, были госпитализированы.

По информации ГАИ, автобус заезжал на станцию "Зеленый луг 6" и выполнял левый поворот, а такси въезжало в город по улице Мирошниченко.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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МИНСК, 17 авг — Sputnik. Столкновение рейсового автобуса и такси произошло в спальном районе Минска, в результате аварии погиб пассажир легкового автомобиля,...

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