Автобус и такси столкнулись в Зеленом Луге: погиб человек

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Столкновение рейсового автобуса и такси произошло в спальном районе Минска, в результате аварии погиб пассажир легкового автомобиля, сообщили Sputnik в столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла в четверг утром на пересечении улицы Мирошниченко и Минской кольцевой автодороги — столкнулись рейсовый МАЗ и такси Renault Logan, в котором ехали четыре человека.

Renault ударился передом в боковую часть автобуса. В результате погиб один человек — пассажир такси, остальные находившиеся в легковушке, были госпитализированы.

По информации ГАИ, автобус заезжал на станцию "Зеленый луг 6" и выполнял левый поворот, а такси въезжало в город по улице Мирошниченко.