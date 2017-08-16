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Нападение MS-13 на больницу в Гватемале: среди пострадавших – ребенок

17.08.2017 08:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 авг — Sputnik. Жертвами нападения преступников на госпиталь в столице Гватемалы стали семь человек, среди 12 пострадавших — ребенок.

Члены одной из крупнейших и самых жестоких уличных банд в Центральной и Северной Америке "Мара Сальватруча" (ее также называют MS-13)  пытались освободить своего сообщника Андерсона Даниэля Кабреру, доставленного в больницу для медицинского освидетельствования.

​Во время стрельбы из штурмовых винтовок, которую устроили бандиты, погибли трое охранников и гражданские лица.

Заключенному, которого старались освободить бандиты, удалось бежать. Полицейским удалось задержать пятерых нападавших, в отношении них проводятся следственные действия.

Андерсон Даниэль Кабрера — особо опасный член банды "Мара Сальватруча", в состав которой входят до 30 тысяч участников в Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе и Мексике. Также группировка действует в США, где у нее по меньшей мере 8 тысяч членов в 40 штатах.

​MS-13 занимается контрабандой наркотиков, похищениями людей, организацией проституции, заказными убийствами, рэкетом, шантажом, вымогательством и другими преступлениями.

 
Теги: Минск
 
 
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Атака была организована с целью освободить одного из членов банды, бывшего в госпитале.

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