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Спасатели предупреждают: идти в лес нужно подготовленным

17.08.2017 — ЧП | Слава працы (Копыль)  
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А пожилым людям лучше отказаться от похода за ягодами-грибами. МЧС дает несколько советов:


В лес берите с собой заряженный телефон с положительным балансом, бутылочку питьевой воды, лекарства, компас, нож, спички и небольшой перекус. Оденьтесь в яркую и непромокаемую одежду. Обязательно сообщите родным, куда вы идете.

Если в лесу вы поняли, что заблудились, громко зовите на помощь. Позвоните в службу спасения по телефонам: 101, 112 или в милицию по номеру 102.

Помните: идя вдоль линии электропередачи или вниз по течению реки, вы выйдете к людям. Прислушайтесь и идите на звук: шум трактора слышно за 3–4 километра, а лай собаки — за 2–3 километра.

Не выбирайтесь из леса ночью. Когда темнеет, подумайте о своем ночлеге. Для него подойдет яма от вывороченного с корнем дерева. Убежище наподобие шалаша можно сделать из веток, а подстилку — из сухих веток или мха. Чтобы те, кто вас ищет, не прошли мимо вас, повесьте на кусты то, что может привлечь внимание — рюкзак, кепку, платок. В борьбе с холодом помогут газета или мох, спрятанные под одежду. Берегите себя и своих близких!

Копыльский РОЧС

 
 
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А пожилым людям лучше отказаться от похода за ягодами-грибами. МЧС дает несколько советов: В лес берите с собой заряженный телефон с положительным балансом,...

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