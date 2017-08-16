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Житель агрогородка "заминировал" здание в Минске

17.08.2017 09:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 авг — Sputnik. Сотрудники милиции задержали жителя агрогородка Прилуки, который сообщил, что в одном из административных зданий Минска заложено взрывное устройство, сообщили в МВД республики.

В минувшую среду в 12:44 по телефону "102" позвонил неизвестный и сообщил, что на третьем этаже административного здания, расположенного по улице Смоленской, 25, заложено взрывное устройство.

"В ходе проведенного комплекса мероприятий устройство не обнаружено, информация не подтвердилась. Было эвакуировано 50 человек. Установлено, что звонил житель агрогородка Прилуки, 1978 года рождения, который задержан", — сообщили в МВД.

Сотрудники милиции проводят проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Милиция проводит проверку в связи с данным фактом, из-за звонка о бомбе из здания было эвакуировано 50 человек.

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