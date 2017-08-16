Вторая жертва ДТП в Зеленом луге: 25-летний водитель умер в больнице

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Количество погибших в результате тяжелой аварии в спальном районе Минска увеличилось до двух — водитель скончался в больнице, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло в районе семи часов утра четверга на пересечении Минской кольцевой и улицы Мирошниченко — столкнулись рейсовый МАЗ-"гармошка" и автомобиль Renault Logan службы такси 7788.

Сначала было известно только об одном погибшем — девушке-пассажирке такси, однако позже от ГАИ поступила информация о том, что в больнице скончался и водитель — молодой человек 1992 года рождения.

По информации Минского городского управления МЧС, для извлечения пострадавших из салона потребовалась помощь спасателей. Для этого был применен специнструмент.

Разбирательство по факту ДТП проводят сотрудники ГАИ Советского района Минска.

В ГАИ также отметили, что за прошедшие сутки в столице произошло 87 ДТП.