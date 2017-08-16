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Из-за ложного звонка о минировании в Минске эвакуировали 50 человек

17.08.2017 10:09 — ЧП | Tut.by  
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В минувшую среду, 16 августа, из здания по улице Смоленской, 25 в Минске пришлось эвакуировать 50 человек после звонка о бомбе. Сообщение оказалось ложным, пишет пресс-служба МВД.

В 12.44 в милицию позвонил неизвестный и заявил, что на третьем этаже административного здания заложена бомба. На место выехали саперы, из помещения эвакуировали 50 человек. Подозрительных предметов не нашли.

Выяснилось, что звонил 38-летний житель агрогородка Прилуки. Мужчина задержан, проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина заявил, что на третьем этаже административного здания заложена взрывчатка.

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