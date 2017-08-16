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Следствие ищет очевидцев унесшего две жизни ДТП в Зеленом луге

17.08.2017 10:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 авг — Sputnik. Следственный комитет устанавливает очевидцев смертельного ДТП в спальном районе Минска, в результате которого погибли два человека, сообщила Sputnik официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова.

Авария произошла около семи утра на пересечении МКАД и улицы Мирошниченко — столкнулись рейсовый сочлененный автобус МАЗ-103 и легковой Renault со стикерами такси 7788 на бортах, в автомобиле находились четыре человека, включая водителя.

В результате одна из пассажирок легковушки — 19-летняя девушка — скончалась на месте происшествия. Позже стало известно, что таксист — молодой человек 1992 года рождения — умер в больнице.

Еще два пассажира такси, получившие травмы находятся в медучреждении. Ранее в МГУ МЧС сообщили, что для того, чтобы извлечь пострадавших из искореженной машины потребовался специнструмент спасателей.

Следствие обращается к гражданам, ставшим свидетелями данной аварии, либо обладающей значимой информацией об инциденте, сообщить по телефонам в Минске (017) 2222510, (017)2220829, (017) 2221717 либо позвонить на горячую линию Следственного комитета (017)3895002.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 17 авг — Sputnik. Следственный комитет устанавливает очевидцев смертельного ДТП в спальном районе Минска, в результате которого погибли два человека, сообщила...

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