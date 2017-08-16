В Витебске из окна на седьмом этаже выпала женщина

Инцидент произошел около семи часов вечера 16 августа на улице Мира в Витебске: 36-летняя женщина выпала из окна квартиры на 7-м этаже 10-этажного дома.

— Известно, что женщина находилась в квартире знакомого — 35-летнего мужчины. Они распивали спиртное. Потом хозяин ушел. Дверь в квартиру была заперта изнутри. Чтобы открыть ее, вызвали сотрудников МЧС. Женщина не оставила предсмертную записку, разговоров о суициде не заводила. Следствие рассматривает несколько версий ее гибели. Одна из них — неосторожное выпадение из окна, — сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.