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В Витебске из окна на седьмом этаже выпала женщина

17.08.2017 10:30 — ЧП | Tut.by  
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Инцидент произошел около семи часов вечера 16 августа на улице Мира в Витебске: 36-летняя женщина выпала из окна квартиры на 7-м этаже 10-этажного дома.

— Известно, что женщина находилась в квартире знакомого — 35-летнего мужчины. Они распивали спиртное. Потом хозяин ушел. Дверь в квартиру была заперта изнутри. Чтобы открыть ее, вызвали сотрудников МЧС. Женщина не оставила предсмертную записку, разговоров о суициде не заводила. Следствие рассматривает несколько версий ее гибели. Одна из них — неосторожное выпадение из окна, — сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.

 
Теги: Витебск
 
 
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Инцидент произошел около семи часов вечера 16 августа на улице Мира в Витебске.

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