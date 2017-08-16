Авария в Барановичском районе унесла жизни матери с дочерью

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Смертельное ДТП произошло вечером в среду на автодороге Барановичи — Дубово, сообщили Sputnik в ГАИ Брестской области.

Женщина за рулем "Мазды" двигалась в направлении деревни Дубово и на перекрестке, поворачивая налево, не пропустила движущийся по главной дороге автомобиль "Пежо". В результате произошло столкновение двух легковых машин.

"От полученных в результате аварии травм водитель и ее 59-летняя мать, находившаяся на переднем пассажирском сидении, погибли на месте происшествия", — сообщили в ГАИ.

За рулем "Пежо" находилась 23-летняя жительница деревни Малая Колпеница. Пострадали ли девушка, в ГАИ не уточнили.

По факту аварии проводится проверка.