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Авария в Барановичском районе унесла жизни матери с дочерью

17.08.2017 11:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 авг — Sputnik. Смертельное ДТП произошло вечером в среду на автодороге Барановичи — Дубово, сообщили Sputnik в ГАИ Брестской области.

Женщина за рулем "Мазды" двигалась в направлении деревни Дубово и на перекрестке, поворачивая налево, не пропустила движущийся по главной дороге автомобиль "Пежо". В результате произошло столкновение двух легковых машин.

"От полученных в результате аварии травм водитель и ее 59-летняя мать, находившаяся на переднем пассажирском сидении, погибли на месте происшествия", — сообщили в ГАИ.

За рулем "Пежо" находилась 23-летняя жительница деревни Малая Колпеница. Пострадали ли девушка, в ГАИ не уточнили.

По факту аварии проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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Две легковушки столкнулись из-за конфликта левого поворота - погибла 38-летняя водитель Mazda и ее 59-летняя мать, которая находилась на переднем пассажирском сидении.

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