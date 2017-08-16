Дело врача-педофила: были изнасилованы мальчики с психзаболеваниями

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Уголовное дело в отношении заведующего отделением Крупской районной больницы, который обвиняется в педофилии, будет рассматривать Крупский районный суд, сообщила Sputnik в четверг официальный представители Минского областного суда Лилия Артюхевич.

"Уголовное дело по обвинению 42-летнего заведующего педиатрическим отделением Крупской ЦРБ вчера поступило в суд Крупского района ", — сообщила Артюхевич.

По ее словам, ему предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 167 "Насильственные действия сексуального характера ", ч.2 ст.343¹ "Распространение порнографических материалов", ст. 168 "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", ч. 3 ст. 343¹, ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Беларуси.

Следствием установлено, что врач с декабря 2010-го по июнь 2016 года, находясь в помещении педиатрического отделения Крупской ЦРБ, а также по месту своего жительства совершал насильственные действия в отношении мальчиков с различными психическими заболеваниями.

"Испытывая влечение к детям и подросткам мужского пола, используя беспомощное состояние потерпевших, которые в силу своего возраста, психического заболевания не могли понимать характер и значение совершаемых с ними действий и тем самым не могли противодействовать обвиняемому, имея умысел на удовлетворения своей половой страсти, вопреки воле потерпевших, обратившихся за медицинской помощью в указанное учреждение здравоохранения, совершил в отношении них ряд преступлений, в том числе против половой неприкосновенности и половой свободы, относящихся к категориям тяжких и особо тяжких", — сказано в обвинении, которое предъявлено доктору.

Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело в отношении врача, предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Также следствием было установлено, что дома обвиняемый хранил на картах памяти материалы с изображениями несовершеннолетних, которые сделал сам.