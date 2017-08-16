Милиционер в Шумилино застрелил агрессивную собаку

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Собаку, которая представляла угрозу для людей, застрелил из табельного оружия в Шумилино участковый инспектор милиции, сообщили в УВД Витебской области.



© Sputnik Руслан Кривобок Минчанина, убившего котенка, проверят психиатры

Утром в четверг в правоохранительные органы обратился местный житель, который сообщил, что не может выйти из собственного дома, так как на него набрасывалась агрессивная бродячая собака.

"К дому мужчины незамедлительно выехал участковый милиционер Шумилинского РОВД. Собака вела себя агрессивно, намеревалась укусить", — рассказали Sputnik в УВД.

По словам собеседников агентства, милиционер неоднократно, но безуспешно пытался отогнать собаку, а потом принял решение застрелить пса.

Милиционер действовал в соответствии со статьей 29 Закона об органах внутренних дел — применил табельное оружие для обезвреживания непосредственно угрожавшего жизни и здоровью граждан животного, подчеркнули в УВД.

"Агрессивная бродячая собака была обезврежена. По факту произошедшего проводится проверка", — отметили собеседники агентства.