|
Разыскиваемого Интерполом белоруса задержали на украинской границе
17.08.2017 13:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг — Sputnik. Украинские пограничники задержали гражданина Беларуси, которого разыскивает Интерпол по подозрению в совершении преступления в Германии, сообщила в четверг Госпогранслужба Украины.
Инцидент произошел в пункте пропуска "Вильча", куда прибыл разыскиваемый на легковом автомобиле.
"В ходе проверки документов пассажира, 34-летнего гражданина Беларуси, установлено, что он разыскивается Интерполом за совершение групповой кражи в Германии", — отметили в Госпогранслужбе.
Там добавили, что задержанный передан сотрудникам украинской Нацполиции.
Как сообщили Sputnik в правоохранительных органах, в настоящее время по линии Интерпола находятся в розыске более 450 граждан Беларуси, из которых почти 50 объявлено в розыск в 2017 году.
Собеседники агентства также отметили, что в текущем году по запросу Минска в разных странах по линии Интерпола было задержано более обвиняемых в совершении различных преступлений на территории Беларуси и скрывшихся от уголовного преследования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В правоохранительных органах Беларуси отметили, что в розыске по линии Интерпола находятся более 450 белорусов.
|
Архив (ЧП)
Комментарии