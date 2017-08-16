Разыскиваемого Интерполом белоруса задержали на украинской границе

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Украинские пограничники задержали гражданина Беларуси, которого разыскивает Интерпол по подозрению в совершении преступления в Германии, сообщила в четверг Госпогранслужба Украины.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Вильча", куда прибыл разыскиваемый на легковом автомобиле.

"В ходе проверки документов пассажира, 34-летнего гражданина Беларуси, установлено, что он разыскивается Интерполом за совершение групповой кражи в Германии", — отметили в Госпогранслужбе.

Там добавили, что задержанный передан сотрудникам украинской Нацполиции.

Как сообщили Sputnik в правоохранительных органах, в настоящее время по линии Интерпола находятся в розыске более 450 граждан Беларуси, из которых почти 50 объявлено в розыск в 2017 году.

Собеседники агентства также отметили, что в текущем году по запросу Минска в разных странах по линии Интерпола было задержано более обвиняемых в совершении различных преступлений на территории Беларуси и скрывшихся от уголовного преследования.